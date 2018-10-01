日本大型制造业企业信心连续三个季度恶化

（早报讯） 日本央行1日发布的9月份全国企业短期经济观测调查（日银短观）显示，由于自然灾害及美国贸易保护政策的负面影响，日本大型企业信心指数下降1点至21点。其中，大型制造业企业信心指数下降2点至19点，连续三个季度恶化。

调查显示，在大型制造业企业中，石油煤炭制品行业的信心指数比6月份大幅下降18点，非铁金属行业下降8点，钢铁行业下降2点。

大型制造业企业信心指数在2017年12月达到25点，创11年来新高，此后已连续三个季度恶化。

数据还显示，大型非制造业企业信心指数为22点，比上次调查下降2点，时隔两年首次出现恶化。主要是因为自然灾害影响运输和邮政行业，导致访日外国人显著减少，进而影响住宿和餐饮服务业。

今夏日本西部暴雨引发洪水、台风“飞燕”重创列岛、北海道遭遇强烈地震，导致工厂停工、物流中断、原材料涨价。加上美国在贸易政策方面的继续强硬姿态，日本企业开始担忧近几年一直温和复苏的日本经济将陷入停滞。

也有专家认为，目前设备投资依然处于高水平，信心指数绝对数值也维持较高水平，未来随着企业收益改善，信心指数也可能出现改善。

日本央行每季度实施一次企业短期经济观测调查，因为调查到公布结果的间隔短，被认为能有效反映经济景气现状。指数为正值意味着持乐观态度的企业多于持悲观态度的企业。

本次调查于8月27日至9月28日实施，共有近万家企业给出了有效回答。

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