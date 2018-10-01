为卡瓦诺辩护 特朗普顾问康韦自爆曾遭性侵

（早报讯） 美国最高法院大法官提名人选卡瓦诺被指性侵犯女性，现正接受联邦调查局（FBI）调查，参议院对其提名的全体表决也要为此押后一周才进行。白宫高级顾问康韦周日接受访问时为卡瓦诺辩护，声称自己也是性侵受害人，对其他受害者深感同情，但她认为不应影响到卡瓦诺的大法官提名。

康韦接受美国有线新闻网络（CNN）访问时说，反对卡瓦诺提名者错误地将提名政治化，变成“#MeToo”运动的一场集会。她续指，媒体和其他人经常按自己的政治立场，以不同方式对待受害者。

她表示：“坦白说，我对性侵、性骚扰和强暴的受害人深表同情。”

这时，她硬咽了一会儿，接着说道：“我是性侵的受害人。我不希望卡瓦诺、塔珀（CNN名主持）、（共和党参议员）弗拉克或是任何人，为这种事负责。你必须为你自己的行为负责。”

康韦没有透露更多详情，但认为女性对这些行为感到的愤怒，不应影响卡瓦诺的提名。她告诉CNN:“这不是Me Too运动的集会。这是赤裸裸的党派政治。”

她辩称，性侵的罪名如今已成为借口，只为达到政治目的。

参议院司法委员会上周五以11票对10票通过卡瓦诺的最高法院大法官提名，将会交予参议院全体会议表决。而总统特朗普已应议员要求，下令联邦调查局调查卡瓦诺的性侵指控，导致全体表决需要押后一星期。

另外，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）周日公布的最新民调显示，四成的美国人相信卡瓦诺作出的性侵指控，三成人不相信，其余受访者则表示不知道。

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