马内阁冻结第二家园计划

（早报讯）马来西亚首相马哈迪8月底对柔佛州森林城市项目表达强烈不满后，内阁已经决定暂时冻结“马来西亚我的第二家园计划”。

旅游及文化部副部长峇巴迪证实，内阁决定暂时冻结第二家园计划。但他未透露冻结的期限与理由。他说，第二家园计划仍是旅游部的权限，但必须根据内政部的移民法令行事。

马哈迪8月27日突然宣布不允许森林城市发展商将房地产卖给外国人，并强调政府不会向外国买家发出居留签证。这些宣布引起激烈反弹后，内阁8月29日宣布森林城市的房地产可继续卖给外国人。内阁9月初也要内政部收紧“第二家园计划”签发居留证给购买森林城市外国买家的程序。

根据马哈迪2002年出台的“马来西亚我的第二家园计划”，有意到马国置产与投资的外国人只要符合50万令吉（约16.6万新元）以上流动资产等条件，就能获得10年长期居留证。

森林城市的公寓价格从63万至125万令吉（约21万至41万新元），有地房产则从187万至300万令吉（约62万至100万新元）。森林城市购买者的财力完全符合第二家园计划的长期居留标准。

第二家园计划出台至今年6月，共批准来自130个国家及地区合共3万9973人的申请。其中1万1820人或约三成来自中国，其余依次为日本（4618人）、孟加拉（4018人）、英国（2608人）及韩国（2069人）等。

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