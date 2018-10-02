抵不住诱人新元 马国变天后马劳没回流

（早报讯）马来西亚变天后，马国人抵不住诱人的薪水，回国人数并不多。不少受访者表示，习惯了新加坡生活，加上兑换率的落差，因此不打算回国。

马国今年5月9日大选，不少拥护希盟当选的游子，在大选前曾表明若换政府，他们将重拾对国家发展的信任，更会毫不犹豫地回国发展。不过，随着希盟成功执政，虽有人回国工作甚至创业，但人数甚少。

待在新加坡近10年的林小姐（28岁，人事部职员）告诉记者，她在新加坡念大学，当初主要考量是认为新加坡教育比较好，加上也没什么治安隐忧。

“新元兑换令吉一比三非常诱人，加上我早已习惯在新加坡工作，未曾想过回去发展。”

她也透露，马国越趋城市化，生活水平和消费也大大提高，薪资却不增长，不少人入不敷出，令她更加却步。

另一名在新加坡工作的曾薪机（33岁）则认为，马国换政府后，政治尚未稳定，而当初决定放弃马国的稳定工作，离乡背井越堤打拼，最大原因还是被新元吸引。

“我在马国一个月薪水约4000令吉，但在新加坡工作生活，每月扣掉生活费，每月都能存5000多令吉，大大减轻了我的房贷和车贷的压力。”

他也说，新加坡政治稳定，许多外商和外企都纷纷慕名而来投资，相比之下，新加坡的未来前景会比较好些。

不过，还是有一部份马国人计划回国创业。施小姐（26岁，行销人员）表示，马国换政府后，她对国家重拾信心，曾和未婚夫有过回马发展的念头。

“我和未婚夫曾想过回马创业，相比之下，在马国创业所需的资金较少，机会也比较多。”

她透露，目前她和未婚夫希望趁新元汇率高时，存下创业资本，日后经济稳定了后，就会回去开创新事业。

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