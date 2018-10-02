马高庭近期裁决 纳吉夫人撤销珠宝商索偿案

（早报讯）马来西亚前首相夫人罗斯玛是否能如愿撤销遭黎巴嫩珠宝商Global Royalty起诉她拖欠6000万令吉（约1990万新元）一案，即将揭晓。

透视大马报道，吉隆坡高庭将在近期内裁决，是否允许罗斯玛撤销黎巴嫩珠宝商沙梅哈利美（Samer Halimeh）的起诉。

这家曾形容罗斯玛为其最佳客户之一的珠宝商，是在今年2月将44件珠宝及首饰交给罗斯玛。

然而，这些珠宝却在罗斯玛没有付费的情况下遭执法单位没收，珠宝商立即于6月26日入禀高庭，向罗斯玛追讨这批总值1479万美元（约6000万令吉）的44件珠宝。

罗斯玛也在上月以没有获得总检察署批准展开民事诉讼为由，向法庭申请撤销控诉。

罗斯玛在其宣誓书中说，根据2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动第54（3）条文阐明，任何的商业交易若在这项法令下面对资产被充公，则不可透过民事诉讼索取。

哈利美在上周递交的宣誓书说明，在法庭已经批准总检察署介入黎巴嫩珠宝商起诉罗斯玛的诉讼后，也形同亮了绿灯，因为申请介入的一方加入正在审讯中的诉讼或将会影响裁决。

哈利美透过Geethan Ram律师事务所向高庭呈上答辩书，其中一名代表律师宣称，法庭很快会做出裁决。

他说：“若高庭驳回罗斯玛的申请，案件就会进入审讯阶段，届时她就得提呈证据。”

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