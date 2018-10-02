美研究：学生手机没了 成绩好了

（早报讯）美国有越来越多大学教授开始禁止学生上课用手机，他们认为这会改进学生上课时的互动，注意力更集中。

美国之音报道，马萨诸塞州哈佛大学教育学院的韦斯特说：“过去八年，我在哈佛大学教育学院关于美国政治和教育的调查课程不像是个教室，更像是个网吧。”

密歇根大学的公共政策、教育和经济教授戴娜尔斯基在去年出版的《为了更好的学习大学课程，放下手提电脑，拿起笔》一书中指出：“越来越多的证据显示……当大学生在课上用电脑或平板电脑，他们学到的更少，成绩更差。”

最近的证据包括新泽西州拉特格斯大学的教授格拉斯的研究。他与学生研究员康梦雪（音）研究了在不同时期上同一门心理课的118名拉特格斯大学学生。

这些学生上课时一半的时间被允许使用电子设备，另一半时间被禁止使用任何科技产品。

这些学生每天一小考，每几周一大考，期末还有涵盖整个学期课程的期末考试。每天的小考试显示科技产品没有对课堂学习产生影响。但大考试和期末考试却展现出了完全不同的情况：所有学生都在允许使用科技产品时教授的内容上表现不佳。

格拉斯说，这说明电子产品会在课堂上分散学生的注意力。当学生必须听讲时，如果他们网上购物或写邮件，他们就不能认真思考课堂内容。

格拉斯说，这使信息难以进入他们的长期记忆。

他对美国之音说：“即使在几分钟后他们知道教授说了什么，一周后如果你问他们，他们能记住的只是他们上了一周前的那堂课。他们不会记得教授讲了什么，因为他们失去了那个机会。”

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