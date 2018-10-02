隆高庭：波德申补选可如期举行

（早报讯）吉隆坡高庭今天撤销波德申国会议席选民罗斯马迪挑战指该议席补选的诉讼。分析员指这项判决扫除公正党候任主席安华上阵波德申补选的其中一个法律障碍。

56岁的罗斯马迪9月27日入禀法庭，挑战前波德申区国会议员丹尼雅辞职而让安华上阵，以及选举委员会宣布在本月13日进行补选的决定。他要法庭发出庭令，禁止波德申补选在10月13日投票，直到相关案件审讯结束及判决出炉为止。

罗斯马迪在申请书中表示，丹尼雅中选后短短四个月后就辞去波德申区国会议员一职，不仅违背丹尼雅7月16日宣誓时的誓词，更违背波德申选民的信任与厚望。罗斯马迪的代表律师利查哈山表示，他将谘询其当事人的意见后才决定是否上诉。

丹尼雅的代表律师兰吉星表示，根据联邦宪法，只要其当事人签署信函并交给森美兰州议会议长，就可辞去国会议员一职。

来自总检察署的高级联邦律师阿玛吉星则说，丹尼雅在信中清楚写明是自愿辞去国会议员一职，法官因此同意撤销罗斯马迪的申请，但罗斯马迪无须支付堂费。

波德申补选除了罗斯马迪的案件，还有另一名波德申选民入禀法庭质疑安华是否获得国家元首全面宽赦及是否有资格参选一案，高庭将于本周五聆审相关申请。

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