各国企业争相推出多摄像头智能手机

（早报讯） 智能手机上配备多个摄像头凸显高性能的产品引发关注。在照片共享应用“Instagram”等大热的情况下，很多消费者注重智能手机的拍摄功能。据悉通过多个摄像头组合，能够实现类似单反相机的虚化背景效果，在暗处也可进行拍摄。

日本共同社报道，中资系的华为技术日本公司2日宣布，5日将发售配备四个摄像头的新款智能手机“Huawei Nova 3”。市场预期售价为5万4800日元（660新元），瞄准女性及年轻顾客群体。为使与同伴的自拍也能达到理想效果，还配备了前置双摄像头。人工智能（AI）可识别人的笑脸及景色，选择最佳拍摄模式。在东京举行记者会的华为负责人对今后的产品开发干劲十足地表示，“距离最佳摄像头还有很长的路要走”。

类似的多摄像头方面，海外企业处于领先地位。苹果公司的“iPhone”从2016年起配备；韩国三星电子2017年发售的“Galaxy Note 8”配备了望远专用与广角两种摄像头。

日本国内各企业也在今夏版推出多摄像头智能手机。夏普的“Aquos R2”（市场价约为10万日元）配备录像专用及普通摄像头两种，可同时录像和拍照。索尼的“Xperia XZ2 Premium”（约为11万日元）可处理黑白与彩色两种摄像头图像，在暗处也能清晰拍摄。

调查公司MM总研负责人分析称，“照片共享应用的人气依然高涨，摄像头竞争可能仍将持续”。

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