纽约税务局调查特朗普几十年前的税务情况

（早报讯）美国纽约州税务局对《纽约时报》在报道中所指特朗普总统及其家族有避税举动的报道启动调查，报道指特朗普家族当初通过“彻头彻尾的欺诈手段”打造其地产帝国、逃税数亿美元。

彭博社引述纽约州税务和财政局发言人James Gazzale说：“税务局正在评估《纽约时报》文章中的指控，并正在积极动用所有合适的调查手段，”

《纽约时报》周二报道说，特朗普从其父弗雷德·特朗普那里收到的资金远远超过他此前所述，而且后者在经济困难时期支持了他的生意。此外，该报还报道说，特朗普家族使用各种手段 - 其中有些可能是非法的 -来尽其所能减少应缴的税款。

白宫没有立即回应置评请求。

老特朗普是一名成功的房地产开发商，活跃在纽约市的皇后区和布鲁克林区。纽约州税务部门此前曾对总统慈善机构特朗普基金会开展过调查。

该报称，调查结果显示，特朗普有关自己是白手起家、从父亲那里拿了100万美元（137.35万新元）的说法不实。该报称，经审阅10万份文件，其中包括老特朗普的纳税申报表后计算发现，特朗普及其兄弟姐妹获得了相当于现今4.13亿美元（5.67亿新元）的资产。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）首先报道了纽约州的税务调查。

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