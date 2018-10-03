亚马逊计划提高美国雇员最低时薪至15美元

（早报讯）美国电子商务公司亚马逊（Amazon）2日宣布，将于11月提高该企业所有美国雇员的最低时薪至15美元（20.60新元）。

中国新闻社引述美国媒体的报道说，亚马逊官方当日表示，将有35万多员工受益于此次加薪计划，包括公司在美招募的全职、兼职、临时工和季节性雇员。原薪资已达15美元/时的员工，工资也会增涨；收购的高档连锁店全食超市（Whole Foods）的员工，也将获得同样的加薪。

该企业指出，提高所有在美雇员最低时薪之举，旨在倒逼美国联邦政府提高规定的最低薪资水平。目前，这一薪资为一个小时7.25美元（9.96新元）。

据美国有线电视新闻网财经频道报道，20年来，亚马逊的业务不断扩展，并于今年9月成为美国第二家市值过1万亿美元的上市公司，紧随美国科技企业苹果之后。

不过，外界早有声音指责其员工薪资水平低，员工工作条件差。其中，最严厉的批评者之一是美国参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）。他经常在社交媒体推特上表示，亚马逊员工薪酬中位数与其创始人兼首席执行官杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）巨额财富之间存在巨大差距。

2日，亚马逊宣布提薪计划后，贝佐斯表示，听取了批评者的意见，公司认真考虑了该做什么。

值得注意的是，美国万圣节、“黑五”、圣诞节等零售商销售高峰即将来临，这是零售商的“假期”雇员招聘季。而亚马逊这一提薪计划给其他零售商带来了额外压力。

面对竞争激烈的劳动力招聘市场，包括沃尔玛（Walmart）、塔吉特（Target）等零售商于今年早些已宣布，给雇员提高最低时薪：沃尔玛将其起薪提高至一个小时11美元，塔吉特提升至12美元，好市多（Costco）提高到14美元。对于亚马逊的提薪计划，沃尔玛等零售商尚未予以置评。

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