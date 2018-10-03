新发现天体可能重新定义太阳系边缘

（早报讯）美国天文学家新发现了太阳系中一颗轨道远超冥王星的遥远天体，这一发现可能重新定义太阳系的边缘。

国际天文学联合会小行星中心2日公布了直径接近300千米的天体“2015 TG387”，其轨道表明更遥远的地方可能有“超级地球”或“行星Ｘ”的存在。

研究发现，“2015 TG387”近日点约65个天文单位，发现时距太阳约80个天文单位。一个天文单位指地球到太阳的距离，冥王星距离太阳约34个天文单位。

新华社报道，此前发现的“2012 VP113 ”和“塞德娜”（Sedna）近日点分别为80个和76个天文单位，被认为是太阳系内已知最远的两个天体。这颗新发现天体的近日点排名第三，但其轨道极其扁，远日点可达2300个天文单位，远超前两者。

发现者之一、美国夏威夷大学的戴维·索伦说，这个天体绕太阳一圈需要约4万年，99％的时间里人类看不清它。科研团队在寻找未知矮行星（dwarf planet）和“行星Ｘ”（Planet X.）时发现了该天体。发现者之一、美国卡内基科学学会的斯科特·谢泼德说，这些遥远的天体是寻找“行星Ｘ”的“面包屑”。

“行星Ｘ”是天文学家设想中一颗距太阳最遥远的大行星，也是太阳系“第九行星”。它可能距太阳几百个天文单位，质量预计是地球的10倍，但精确位置尚不清楚。

电脑模拟结果显示，一些遥远的小天体轨道可能受“行星Ｘ”影响，保证它们不会距“行星Ｘ”太近。美国北亚利桑那大学的查德·特鲁希略说，模拟结果不能直接证明太阳系中存在“行星Ｘ”这样的大天体，但可以提供更多证据表明太阳系边缘的确有一个“我们不知道的东西”。

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