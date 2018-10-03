加拿大西海岸将建液化天然气项目 投资规模创纪录

（早报讯）加拿大液化天然气公司（LNG Canada）当地时间2日在温哥华宣布，投资400亿加元（417.99亿新元）巨资，在加拿大西海岸建造一个大型液化天然气项目。加拿大联邦政府说，这将是该国史上最大的私营业界投资项目。

中国新闻社报道，该项目将建造一条从加拿大西部卑诗省（又译不列颠哥伦比亚省）东北部通往基提马特（Kitimat）的天然气输送管道，同时建设可以处理液化天然气并将其输往亚洲市场的新码头。

位于温哥华西北方直线距离650公里外的基提马特，地处峡湾末端，拥有通向太平洋的深水良港。

加拿大联邦政府介绍说，作为加拿大同类基础设施建设项目中最大的工程，这一项目将包括天然气液化设施、输送管道、海运码头，从而可将加拿大盈余的天然气输往位于亚洲的一些全球增长最快的经济体。

该项目计划于今年内开始施工。天然气接收站拟于2024年投入使用。按照设计，在满负荷产能时，该接收站可每年转换2600万吨液化天然气并向外出口。这约占加拿大天然气总产量的20%。

加拿大液化天然气公司表示，这一项目将实现当今世界上任何大型液化天然气设施中最低的碳强度。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多出席这一项目的发布仪式。他宣布加拿大联邦政府将为此提供2.75亿加元的支持，并承诺该项目不会因贸易壁垒而受到阻碍。

加联邦政府预计，该项目在施工高峰期将创造一万个就业岗位，为政府带来数十亿加元直接收入，并为当地原住民企业带来数亿加元的建筑合同。卑诗省省府指出，这一项目可在该省产生240亿加元的直接投资。

加拿大液化天然气公司是壳牌公司（Shell）、马来西亚国家石油公司（PETRONAS）、中国石油天然气股份有限公司（PetroChina）、三菱商事株式会社（Mitsubishi）和韩国天然气公司（KOGAS）投资的合资企业。

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