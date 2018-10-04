朝媒：朝美建立信任是无核化根本前提

（早报讯）朝鲜《劳动新闻》4日刊发文章表示，朝鲜与美国建立信任关系是实现朝鲜半岛无核化的根本前提，而美国维持对朝制裁是造成朝方对美国不信任的根本因素之一。

新华社报道，这篇评论文章指出，目前正是点燃改善朝美关系火苗之际，是需要各自为建立信任而切实努力的时候。如不首先通过建立信任来改善朝美关系，那么朝鲜半岛无核化将不会有任何进展，这是无核化过程的必然顺序。

文章指出，如果把改善朝美关系比作一棵树，那么建立信任就是这棵树得以生长的养分，而无核化可以说是这棵树结出的果实。无视建立信任和改善关系，只是单方面要求采取无核化措施，这无异于想要不劳而获。

文章表示，在《9月平壤共同宣言》受到全世界一致欢迎的情况下，美国在联合国大会和安理会等场合依然发表维持对朝制裁的发言，给对话氛围泼冷水。制裁是对朝鲜尊严和体制的公然挑衅与否定，是无异于战争的敌对行为。

文章表示，面对美国制裁，朝鲜从未退让。朝鲜绝不会向美国祈求解除制裁。制裁问题是期待朝美谈判取得进展和朝鲜半岛无核化的美国自己应该看着办的事情。美国从制裁中什么也得不到，只会给自身带来不利。

文章还说，朝鲜关于朝鲜半岛无核化的意志坚定不移，今后也将持续为此做出努力。美国不应做出自设障碍的自相矛盾之举，应做出与变化的现实相适应的正确选择。

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