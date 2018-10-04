天文学家发现太阳系外也有“月球”的证据

（早报讯）美国天文学家首次发现强有力证据，表明太阳系外也存在“月球”——围绕行星的卫星。它距地球约8000光年，围绕一个巨大的气态行星旋转。

新华社报道，3日发表在美国《科学进展》杂志上的论文显示，研究人员用开普勒太空望远镜和哈勃太空望远镜发现了太阳系外恒星系统中这颗“月球”的踪迹。推测它体型巨大，直径与海王星相当，绕着巨大的气态行星开普勒1625b旋转，而这颗行星又绕着其母恒星开普勒1625旋转。

由于望远镜无法直接观测该行星及其“月球”，研究人员采用“凌星法”，即观测到的恒星的亮度会因前方行星的遮掩而减弱，从而推断“月球”的存在及其物理特性。

研究人员观测时发现，在开普勒1625b从母恒星前方经过前一个小时，恒星就已微弱“变暗”；即使开普勒1625b从母恒星前方经过一段时间后，依然可以观察到恒星微弱“变暗”。他们认为，这并非恒星表面活动造成，而是因为有一颗“月球”围绕着开普勒1625b旋转，这是对目前观测数据的最佳解释。

这颗卫星的发现者之一、美国哥伦比亚大学天文学家戴维·基平说，还需要更多研究证实这颗“月球”的存在，如果后续观察确认了这一发现，将为行星系统的形成提供关键证据。

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