美参院通过国际发展投资法案 抗衡中国一带一路

（早报讯）美国国会参议院星期三以压倒多数通过了一项被认为是与中国的一带一路战略直接抗衡的国际发展投资法案，为这项法案得到总统签字并成为法律铺平了道路。

美国之音报道，参议院以93票赞成、6票反对通过了这项全名为“2018年善用投资促进发展法”， 简称为”建设法“的法案。该法案将海外私人投资公司与美国国际发展署的两个部门合并，设立一个规模更大的美国国际发展金融公司，并为之提供600亿美元资金，帮助全球贫困地区兴建基础设施和发展经济。

国会众议院一个星期前通过了同样版本的法案。发起这项法案的众议院外交事务委员会亚太小组主席约霍明确表示，该法案是美国政府抗衡中国一带一路战略的直接回应。

白宫已经表示，特朗普总统会签署善用投资促进发展法，使之成为法律。

在参议院星期三通过这项法案后，美国国务卿蓬佩奥立即发表声明，称他欢迎这项法案的通过，说建设法将强化美国政府用于发展的金融能力，为政府引导的投资项目提供了一个更好的选项，并将推进美国的外交政策。

彭斯副总统星期四上午就特朗普政府的对华政策发表演讲时预计会提到中国正在利用债务外交来推展它在全球的影响力。

根据副总统办公室提供的演讲大纲，彭斯会演讲中说，中国提供的那些贷款不透明，由此产生的利益主要将回流北京。

中国政府称，中国本着平等互利、合作共赢的方针推进一道一路。

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