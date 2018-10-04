本田向通用的自动驾驶业务投资27.5亿美元

（早报讯）日本汽车公司本田将投资27.5亿美元（37.77亿新元），取得美国通用汽车旗下自动驾驶汽车部门Cruise的5.7%股份，共同开发自动驾驶汽车，以部署遍布全球的搭乘服务车队。

路透社报道，本田汽车在开发自动驾驶汽车方面曾落后许多对手。该公司周三宣布将先支付7.5亿美元以取得Cruise的那些股权，其余20亿美元则在未来12年投入，以供开发和其他费用。

本田的加盟将巩固通用汽车在自动驾驶汽车商业化的激烈竞争中领跑军团的位置。此桩协议扩展了这两家汽车制造业者的合作，本田需提供工程专业知识。自动驾驶技术所需成本庞大，风险极高，至今尚无可推出市场的产品。

这是通用汽车的自动驾驶汽车业务几个月内获得的第二笔重大投资。几个月前，日本软银集团也承诺向Cruise投入数十亿美元。这让Cruise在资源及积极计划推出商业服务方面堪比Alphabet的Waymo部门。

通用汽车正在跟Alphabet Inc.的谷歌自动驾驶汽车子公司Waymo进行激烈竞争。彭博社引述摩根士丹利的分析师说，Waymo的潜在企业价值大约1750亿美元。

本田的投资将Cruise的价值推高至146亿美元--约为通用汽车市值480亿美元的三分之一。通用汽车在2016年3月以据报10亿美元收购了这家位于旧金山的初创企业。

咨询公司Brulte & Co的联合创始人Grayson Brulte告诉彭博社记者：“这是一个明确的指标，市场整合已经开始……自动驾驶生态系统不是赢家通吃，我们也不需要20个不同的自动驾驶系统。合作伙伴必须在同一个团队中，有一个共同目标，根据消费者的需求部署多种类型的自动驾驶汽车。”

其他国际汽车制造商也纷纷组建类似的联盟，以分担不确定风险及开发这种尚未为消费者所普遍接受的技术的钜额成本。

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