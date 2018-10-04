韩统一部遭网攻次数激增

（早报讯）《东亚日报》报道，今年以来，针对韩国对朝政策主管部门统一部的网络攻击急剧增加，特别是针对脱北者信息和韩朝会谈战略等的“系统信息收集”次数增加到了去年的12倍。

韩国国会外交统一委员会所属的共同民主党议员朴炳锡从统一部收到的国政监查资料显示，今年1至8月共监控到435起针对统一部计算机网络的攻击，比去年同期（247件）增加了76%。

其中，为获取内部计算机网的文件而窥伺安全漏洞的“系统信息收集”尝试次数有147起，是去年同期的12倍。另外，以窃取统一部职员的个人信息为目的，诱导他们进入钓鱼网站的攻击手段“有害IP链接”共有134起，接近去年同期的4倍。统一部表示，到目前为止，还没有外泄的资料。

从国家（地区）来看，试图进行网络攻击的IP地址依次为韩国（160起）、中国大陆（99起）、美国（39起）、香港（50起）、俄罗斯（12起）。美国地区的IP从去年的56起减少到了今年的39起；相反，包括中国大陆和香港的IP从同期的79起增加到了149起，增加了近一倍。但是因为有可能是假冒IP进行网络攻击，所以与实际的“攻击源头”存在差异。

有分析认为，朝鲜对韩国情报非常关心，有可能通过中国等地的IP进行迂回攻击。统一部相关人士推测称：“今年以来，经过两次南北首脑会谈和多次高级别会谈，朝鲜为了掌握韩方的会谈战略，有可能积极进行了网络攻击。”

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