联邦调查局结束对卡瓦诺的调查

（早报讯）美国联邦调查局周四提交对大法官提名人选卡瓦诺性侵指控的调查报告几小时后，参议院共和党人不顾民主党人的强烈反对，表示保证会继续推进对卡瓦诺的确认投票。

看过报告的许多共和党参议员对记者表示，报告中没有卡瓦诺牵涉不当性行为的内容。

美国之音报道，参议院多数党领袖、肯塔基州的共和党籍参议员麦康奈尔说，联邦调查局无法查到“任何可以证实这些指控的第三方－没有任何证人的支持，包括那些最初提出指控的人所提到的那些具体的目击证人。”

不过，民主党人表示，白宫和参议院司法委员会的共和党人给调查人员设限，因此调查受到束缚。

司法委员会的资深民主党成员、来自加州的范斯坦说，这份报告最显著的部分就是它没涉及的内容，并说：“报告看起来是一个不完整调查的结果。”

白宫发言人沙阿说，在“史上对最高法院大法官提名人最全面的审查”之后，白宫“完全有信心”卡瓦诺会得到确认。

参议院定周五进行程序性投票，并可能在周六对是否确认卡瓦诺出任大法官举行最终的投票。

共和党人在参议院占据51个席位，民主党人有49个席位。如果出现平票，身为共和党人的副总统彭斯可以投票。

参议院的共和党人至少要有50票才能最终确认卡瓦诺出任大法官。

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