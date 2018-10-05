美8月份贸易逆差达六个月高位 大豆出口跌28%

（早报讯）美国8月份贸易逆差扩大至六个月以来最高，大豆出口大幅下滑，对中国的贸易逆差达到创纪录水平，凸显出特朗普政府的贸易战正在拖累经济增长。

美国商务部周五公布的数据显示，8月份商品和服务贸易逆差从之前一个月修正后的500亿美元（690.07亿新元）扩大6.4%，达到532亿美元。8月份进口增长0.6%，出口下降0.8%。大豆出口减少10亿美元，降至25.8亿美元，降幅28%，扭转了今年早些时候中国的报复性关税实施之前的增长势头。

彭博社报道，贸易逆差扩大势必将拖累第三季度经济。在之前的第二季度，贸易逆差收窄帮助推动经济增速达到2014年以来最快。最新数据显示出，总统特朗普对中国和其他一些国家的商品加征关税开始对美国经济增长构成压力。加征关税提高了商品价格，扰乱了商业活动，拖累了本应会以稳固步伐增长的美国经济。

接受彭博调查的经济师之前对8月份贸易逆差的预期中值为536亿美元。上周公布的8月份商品贸易逆差初步数据也出现扩大。

8月份出口下降至2094亿美元，其他出口下降的项目包括原油和石油产品。受消费品和汽车进口的推动，8月份进口增加至2627亿美元。

周五的报告显示，与全球第二大经济体中国的未经调整的商品贸易逆差从368亿美元扩大至创纪录的386亿美元。与墨西哥的逆差从55亿美元扩大至创纪录的87亿美元。

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