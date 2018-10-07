一男子试图在美国佛州奥兰多墨尔本机场偷飞机

（早报讯）在美国的一名特立尼达和多巴哥学生试图在佛罗里达州奥兰多的墨尔本机场偷驾一架飞机，法庭判处他短期监禁后，要将他递解回特立尼达和多巴哥（Trinidad and Tobago）。

美国佛罗里达州检察官办公室说，22岁的被告尼沙尔·桑卡特（Nishal Sankat）在两周前跳过机场的篱笆，登上一架空着的美国航空公司空中客车A321型飞机，并接近驾驶舱，工作人员把他拦了下来。

美国有线电视新闻网引述机场警察局长蕾妮·珀登(Renee Purden)说，桑卡特开车到机场航站楼的正门，发现门锁着后，绕着机场周边走，后来越过篱笆。

美国侨报网引述报道说，法庭判处他入狱12天，这12天是他被捕至上庭的日子。他还得支付909.45美元（1256.77新元）罚款，那是机场警察进行调查的费用。

佛罗里达州检察官办公室的公告说，调查显示，被告“独自行动，患有抑郁症和心理健康问题”。他没有携带武器和炸药。

被告就读的学校发言人说，桑卡特是加拿大与特立尼达和多巴哥的双国籍公民，从2014年开始在墨尔本的佛罗里达理工学院学习，预计2019年5月毕业。

根据美国联邦航空局(FAA)的数据库，他于今年1月获得了商业飞行员证书，并获得了驾驶单引擎和多引擎飞机的资格。

墨尔本警察局局长大卫·吉莱斯皮(David Gillespie)说，桑卡特的签证已经到期，但他后来持加拿大护照合法返回。

桑卡特将列禁飞名单，检察官办公室说，“他以严重罪行定罪，永远不能回到美国。”

奥兰多墨尔本机场是一个很受欢迎的检修和维护机场。美国航空公司发言人告诉有线电视新闻网，这架飞机是美国航空公司四架因Wi-Fi问题进行维修的飞机之一。

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