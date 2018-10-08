切尔西前队长特里宣布退役

英超球队切尔西前队长特里宣布退役，结束长达23年的职业生涯。

现年37岁的特里（John Terry）通过个人Instagram页面贴文说，在经历了“不可思议”的23年职业足球员生涯后，如今决定在这个“适当时机”退役。他在贴文中也感谢他的家人、球会、队友、教练及球迷，多年来所给予的支持与爱戴。

曾担任英格兰国家队队长，并代表国家上阵78次的特里，曾协助切尔西摘下英超、足总杯、联赛杯、欧冠杯、欧洲联赛等赛事的桂冠。这名后防大将在上赛季效力于英冠球队阿斯顿维拉后离开，成了自由身球员。

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