烟瘾难戒？可能是基因惹的祸

（早报讯）抽烟一直被认为是全世界人类可避免的最大健康风险。尽管大多数人都知道吸烟的危害，但戒烟对一些人来说并不容易，有人戒烟后又出现反复。专家指出，这和人的毅力没有太大关系，而是一种对尼古丁极其敏感的突变基因在起作用。

德国之声报道，巴斯德研究所和法国科学研究中心的科学家与巴黎索邦大学和法国国家健康医学研究院（Insern）的共同研究结果显示，这种突变基因在老鼠身上也起着同样的作用。大约35%的欧洲人和将近50%的中东人都有这种基因。

据《当前生物学》杂志的报道，大脑中的尼古丁受体从中作崇让人吸烟成瘾，并给人一种舒适感。近年来开展的几次大型基因研究结果显示，CHRNA5基因的突变与人对尼古丁的依赖度的增加有关。

基于这一研究结果，科学家们使用更新的分子遗传技术为老鼠植入突变基因。之后观察突变基因在老鼠不同行为阶段所产生的作用。结果显示，突变基因导致尼古丁消费的增加，并且在停止治疗后更容易出现反复。科学家们表示，这项研究能够更准确的评估这种突变在不同阶段对尼古丁依赖性的影响。

巴斯德研究所胆碱能系统综合神经生物学部主任马斯科斯（Uwe Maskos）说，在这一研究结果的基础上，医务工作者现在正在研发一种能够提高尼古丁受体的药物，用来帮助人们减少吸烟和烟瘾复发的风险。

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