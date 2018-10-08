调查：脱欧对英企业影响“开始显现”

（早报讯）周一（8日）发布的两项调查显示，随着出口放缓，招聘难度增大，且投资计划被推迟，英国企业正因与脱欧相关的不确定性而受到打击。

英国商会（BCC）表示，对5600家英国企业的调查显示，服务企业招聘员工的难度创1989年开始该项调查以来最高，工厂出口增长也创2016年底以来最低水平。

英国商会总干事马歇尔说：“这些数据强化了我们在全国各地的企业听到的说法，即脱欧的不确定性和国内缺乏提振商业之大胆举措的影响正开始显现。”

该商会的季度调查显示，计划在未来三个月招聘更多员工的服务企业占比从60%降至47%，为1993年第一季以来最低的。有72%的服务企业反映招聘困难，该比率创纪录最高水平。

对制造商而言，出口销售和新出口订单增速均为2016年底以来最慢。

马歇尔说：“英镑贬值对英国出口商来说不再是一个福音，与此同时消费者支出未能提振国内市场。”

此外，会计师事务所德勤（Deloitte）周一称，其对企业首席财务官(CFO)的调查报告显示，英脱欧后企业支出和招聘将放缓。

德勤表示，仅有13%的首席财务官对公司前景的看法较三个月前乐观，低于7月的24%。

79%的受访者称，他们预计脱离欧盟将导致长期的企业环境恶化，是2016年脱欧公投以来最高。

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