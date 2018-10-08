巫统主席阿末扎希周三将被反贪传召

（早报讯）马来西亚反贪会再度传召巫统主席阿末扎希本周三早上10点到布城反贪会总部录口供。不过，目前不清楚反贪会传召阿末扎希的原因。

阿末扎希在第14届大选之前，担任副首相。这是阿末扎希在国阵输掉联邦政权后，第三度被反贪会传召。

今年7月，他两度接受反贪会的盘问，其中一次是协助调查一个福利基金会（Yayasan Akal Budi）资金被挪用来偿还卡债的案件；另一次则是解释他曾见过沙特阿拉伯王室代表的言论。

2015年8月，阿末扎希声称，他曾见过捐献26亿令吉给时任首相纳吉的代表，而这两名代表是阿拉伯族的首席投资员和财富受托人。不过，调查单位包括美国司法部却指有关资金源自一马公司（1MDB）。

另外，巫统最高理事洛曼号召支持者，本周三集会声援阿末扎希。他在社交媒体Instagram上发文说，“让我们挺身捍卫我们的主席，他已成为（首相）马哈迪的目标。别让我们的主席孤军作战。牺牲一天来捍卫巫统被当权者践踏的尊严。和平地声援不是一项罪行，所以别害怕现身。”

不过，阿末扎希今天发推文劝告支持者勿在反贪会总部集会。他说，这只是私人要求。“我只是被要求提供一份口供，我将会全力配合。”

上周，洛曼预告阿末扎希跟前首相纳吉一样将面对提控。

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