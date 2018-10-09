乐施会公布各国处理贫富差距指数 新加坡排名倒数10名

（早报讯）慈善组织乐施会（Oxfam）今天(9日)发布一项数据，凸显哪些国家在缩小贫富差距上做的最少，新加坡、尼日利亚和印度都被点名超级富豪与贫穷者差距加剧的国家。

这组数据是在印度尼西亚峇厘岛召开的国际货币基金和世界银行常年大会上公布，乐施会根据各国政府在处理贫富差距上的作为，做出全球157国的排名。结果前5名分别是丹麦、德国、芬兰、奥地利和挪威。垫底的是157名的尼日利亚，印度排名147，新加坡则是第149名。

乐施会警告，不平等的问题已达到危险水平，全球最富有的1%人口囊括了在2016年中到2017年中所创造的五分之四财富，然而最贫穷人口中有半数在同期间却未见财富增加。

根据乐施会的报告，新加坡排名在倒数10名内，部份原因受到可有利逃税的做法影响。此外，新加坡没有普遍的最低工资，而在劳工权利这方面表现不佳。

乐施会指出，在尼日利亚，有10%孩童还不到5岁就早夭，由于社会支出“低得可耻”、税收不佳、违反劳工权利日增，因而排名垫底。

乐施会表示，解决不平等问题并不取决于一个国家的财富，而是取决于政治意愿。

韩国、格鲁吉亚和印尼则是受到赞许的国家之一，他们透过社会支出、税制和劳工权利政策，试图降低不平等的情况。

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