林冠英：解决国债和退税问题估计需至少三年

（早报讯）马来西亚财政部长林冠英表示，希盟政府需要至少三年，才能解决国债和税务退款不翼而飞的问题。

当今大马报道，他今早（9日）在吉隆坡举行的“马来西亚的新曙光”论坛上说：“我们需要最少约三年，才能解决1万亿令吉国债、拖欠350亿令吉消费税和所得税退款所引起的财务课题。”

林冠英坦承，未来三年将是很痛苦的过程，但他誓言把一切税务欠款退还给应得的申请者。“这个政府有道德义务退还350亿令吉的款项，给大马的公司和人民。”

林冠英将于11月2日在国会下议院提呈2019年财政预算案。

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