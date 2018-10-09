吉隆坡单轨列车新车厢掉零件全数停用

（早报讯）马来西亚交通部长陆兆福揭露，吉隆坡公交系统单轨列车（Monorail）的五辆四节车厢因发生零件脱落事故，自今年1月起就全数宣告停用。

当今大马报道，他今天巡视单轨列车总部后在记者会上说，其实，政府早在2014年就向承包商史可米（Scomi）以4亿9400万令吉价格，购买12辆单轨列车四节车厢，相关费用也包括车站提升费用。但政府目前却只拿到五辆四节车厢，而且他们在不出一年时间，就发生八起零件脱落事故。

“2017年5月12日至11月8日之间，其中四辆车厢就发生了五起零件脱落事件，导致车厢停止运行两个月。但在两个月后，又发生了三起零件脱落事件。”

他指出，大概一年里面就发生了八起意外……他们就让整个服务无限期停止，从今年的1月初到现在。

他说，目前单轨列车只有五辆两节车厢运行，每趟只能载送200余名乘客。一旦到了人潮拥挤的下班时间，尤其傍晚5点至7点，完全不能负荷需求。单轨列车拥挤问题导致乘客量大跌，从2015年的每日7万1943人降至今年的每日3万7000人。

“乘客量少了一半……很多人不满意我们的服务，宁愿自己开车，这不符合的减少用车政策。我希望相关四节车厢尽快恢复服务。”

据报道，史可米集团是由前首相阿都拉儿子卡马鲁丁掌控，阿都拉2003至2009年任期间，获得分配许多政府合约，多次引来外界抨击。

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