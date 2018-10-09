访客成长最快都市 冲绳京都大阪居前三名

（早报讯）美国信用卡国际组织的统计显示，过去八年国际游客快速成长的城市或都市圈，日本冲绳、京都及大阪分居前三名。而且，前10名以亚洲城市居多，显见亚洲的重要性与日俱增。

联合新闻网报道，出国目的地快速成长排名（括弧内为2009年到2017年的访客人次年平均成长率），前10名依序是日本冲绳（39.2%）、京都（27.8%）、大阪（23.6%）、中国成都（21.6%）、厦门（20.5%）、泰国普吉（18.5%）、日本北海道（18.4%）、阿拉伯联合大公国阿布达比（18.2%）、越南河内（17.7%）以及斯里兰卡科伦坡（16.9%）。

以2009年到2017年间的数字来计算，造访冲绳人次成长约14倍、京都约7倍、大阪约5.5倍。

由万士达（Mastercard）信用卡国际组织发布的这项2018年度世界出国目的地排名统计，以全球主要162个城市（都市圈）为调查对象，统计因商务或观光目的投宿当地一晚以上的人次，从2011年开始每年公布调查结果，并持续增加调查项目与城市。

至于2017年出国目的地人次排名（括弧内为年造访人次），前10名依序是泰国曼谷（2005万人次）、英国伦敦（1979万人次）、法国巴黎（1744万人次）、阿拉伯联合大公国杜拜（1579万人次）、新加坡（1398万人次）、美国纽约（1313万人次）、马来西亚吉隆坡（1258万人次）、日本东京（1193万人次）、土耳其伊斯坦堡（1070万人次）、韩国首尔（984万人次）。

早报订户新闻，更多精彩等着您！