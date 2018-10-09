马国反贪会否认将提控巫统主席阿末扎希

（早报讯）就在反贪会周三即将提控巫统主席及前副首相阿末扎希的传闻热传之际，反贪会消息辟谣说，他们周三只会向阿末扎希录供，暂没有接获提控的指示。

“当今大马”新闻网引述熟悉调查工作的消息人士透露，反贪会调查官周三纯粹想向扎希问话。“我们要针对我们的调查，盘问他一些课题。”“目前为止，没有命令要逮捕或提控他。我们只是发出指示，传召他来录取口供而已。”

询及周三的问话是针对挪用慈善基金会资金案，或包括调查其家属银行账户的资金来源，该名反贪会高级官员称，他们是针对多个事项。“有许多的事情，但我暂时不能透露。”

反贪会副主席阿占之后证实，他们只传召扎希问话。不过他拒绝透露更多详情。

反贪会传召阿末扎希周三早上10点到布城反贪会总部给口供。这将是阿末扎希在国阵输掉联邦政权后，第三度被反贪会传召。

7月1日及2日，阿末扎希两度被反贪会传召，以针对沙特阿拉伯王室捐款7亿美元给前首相纳吉，以及他被指挪用一个慈善基金（Yayasan Akal Budi）80万令吉（约27万新元）偿还私人信用卡债务的事件录供。

阿末扎希称，他见过捐献7亿美元给纳吉的沙特代表。不过，调查单位包括美国司法部却指有关资金源自一马公司（1MDB）。

阿末扎希周二在面簿发贴文喊冤，称自己只是行善协助建造一所宗教学校，无奈却被卷入贪污案。

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