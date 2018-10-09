陈再藩获颁马国家文化人物奖

（早报讯）相隔10年，继廿四节令鼓其中一位原创人已故音乐家陈徽崇后，另一名廿四节令鼓原创人陈再藩（笔名小曼），也将获颁“国家文化人物奖”。

陈再藩向《中国报》证实上述好消息，他昨日接获文化部通知，受邀出席10月17日举办的第五届国家遗产宣布仪式，以接领国家文化人物奖项。

值得一提的，陈再藩也是今年唯一获此殊荣的华人，同时也将是廿四节令鼓另一位原创人已故音乐家陈徽崇于2008年获颁此荣衔之后，马来西亚第二位获此国家奖项的华人.

陈再藩受访时说，今年是廿四节令鼓创立30周年，此时接获这个消息，代表的是国家文化部对廿四节令鼓的肯定。“我是代表全马、乃至全球各地的廿四节令鼓手，接领这个奖项，有了国家的肯定，将给予廿四节令鼓更多能量。”

他也非常感慨地说，10年前当新闻宣布陈徽崇获颁“国家文化人物奖”时，他拿着报纸前往新山中央医院，告诉正在病榻上的陈徽崇，而陈徽崇当时说了句“够力、够力、够够力”。

他说，当时陈徽崇已经病重，相隔10年，他同样将站上这个舞台，他心中涌出的是对老友陈徽崇的思念。“这好像就是交棒，由陈徽崇将棒子交给我。”

目前他正忙于筹备于本月20日在吉隆坡华总大厦举办的廿四节令鼓“三十而立”活动，这个奖项是对活动的锦上添花。

早报订户新闻，更多精彩等着您！