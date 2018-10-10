丰洲市场启用在即 多问题未解决困扰商户

（早报讯）日本东京丰洲市场将于周四（11日）正式启用，数百商户搬迁工作进行得如火如荼。但启用在即，丰洲市场有不少问题仍令商户担忧，包括地基下沉、地下水溢出及湿气太重等。此外，丰洲旅游配套延迟落成，令人质疑新市场能否继承筑地品牌，吸引外国游客参观。

东网报道，丰洲市场土地受有害物质污染，情况未完全改善，市场建筑物本身也有地基下沉问题。有商户听说只要将工业用冰箱放进店内，就足以令地板下沉。这是由于丰洲泥土松软，但在上面要兴建这么巨型的建筑物，而桩柱未有打进坚固土层。

丰洲市场早前贴出告示，指原本可运载2500公斤货物的叉车，每次只能运货800公斤。商户一方面担心丰洲市场地板是否够耐重，又认为影响工作效率。

此外，筑地商户代表上月底发现有白色混浊水从渠口流出来，并发出臭味。东京都政府此前曾安装地下水管理系统，以在地下水上升之际及时排走，显然系统未能发挥功效。

另外，原本为配合丰洲市场开幕的旅游设施建设计划，包括兴建温泉和酒店设施，早年因丰洲市场问题而决定停止施工。现在要延迟至2020年东京奥运后才开始兴建，并于2023年才开业，令业界担心丰洲市场的吸客能力。

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