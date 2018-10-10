土耳其报章刊15人暗杀团照 疑与沙特记者失踪有关

（早报讯）沙特阿拉伯专栏作家卡舒吉上周二（2日）进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后失踪，土耳其政府消息人士透露卡舒吉已在领事馆遇害，更指是沙特王室下杀令。亲土耳其政府媒体周三（10日）公布由15名沙特阿拉伯人组成的“神秘暗杀队”成员相片，再把矛头指向沙特。然而，有沙特王室消息人士表示，卡舒吉仍然在生，目前被扣留在沙特首都利雅得。

香港东网报道，《萨巴赫报》公开暗杀队的相片，声称他们于卡舒吉失踪当天，分乘两架私人飞机在伊斯坦布尔入境，然后分别入住两间酒店，同日离境。当地电视台更拍得一辆黑色小型货车离开领事馆，驶往沙特领事住处，认为卡舒吉身处其中。

《华盛顿邮报》指美国情报人员在卡舒吉失踪前，截听到沙特官员商讨捉拿卡舒吉。《纽约时报》则引述土耳其官员称，是沙特最高法院下令杀死卡舒吉，沙特为此派出暗杀队，当中包括解剖专家，或负责肢解卡舒吉。该官员透露，暗杀队带着骨锯入境。

土耳其认定卡舒吉已遇害，惟英国《每日邮报》引述与沙特王室关系密切的消息人士指，卡舒吉只是被四名沙特官员以黑色汽车及白色小型货车掳到机场，再由私人飞机经迪拜飞往利雅得，目前扣留当地。卡舒吉的未婚妻坚吉兹周二撰文，恳请美国总统特朗普夫妇介入调查。

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