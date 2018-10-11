印尼峇厘岛和巴布亚新几内亚 相继发生地震

（早报讯）印度尼西亚峇厘岛外海和巴布亚新几内亚今天（11日）凌晨相继发生里氏6级和7级地震，峇厘岛有至少三人丧命，巴布亚新几内亚当局则发出了海啸警报。

峇里岛的地震震中在爪哇岛附近的Sumberanyar东北部40公里处。地震来袭时，峇厘岛上的建筑摇晃了数秒，峇厘岛首府登巴萨可看到部分居民短暂逃离住家。

印尼国家减灾署发言人苏托波说，有至少三人在睡梦中被坍塌的房子压死。

国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）年会本周在峇厘岛举行，包括各国部长和领导人在内的逾1万9000名代表正在那里开会。

大洋洲国家巴布亚新几内亚的地震则在当地时间今天上午7时（新加坡时间清晨5时）来袭，震源深度近40公里，震中在金贝市（Kimbe）以东125公里。

当局发布海啸警报，指震中300公里内将遭海啸侵袭，并呼吁受影响民众尽快和当局联系。据估计，海啸不会超过0.3米高，但不同地区的海啸波幅将不一样。

美国地震调查局认为，此次地震造成伤亡和破坏的可能性“不大”，但该地区最近的地震显示，地震引发的海啸、泥石流和土地液化可能造成更大的破坏与人命伤亡。

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