被控盗取航空机密 中国间谍引渡至美受审

（早报讯）美国司法部周三（10日）公布了对一名中国情报人员的指控，称这名特工试图盗取美国多家航空航天公司的机密。

美国之音引述美国司法部公告称，中国国家安全部情报人员徐延军（音译，Yanjun Xu），又名曲辉/张辉（音译，Qu Hui/ Zhang Hui），被控从事经济间谍活动，引诱美国公司高管到中国，试图窃取美国公司的技术。

专家相信，这是中国政府的间谍第一次被引渡到美国接受审判。

今年4月1日，徐延军因一项美国联邦控罪在比利时被捕后，于本月9日（周二）被引渡到美国。

根据美国联邦大陪审团对他提出的起诉书，从2013年至4月被捕为止，徐延军找到一些在美国国内外被公认为航空航天领域领军企业的公司，其中包括通用电气公司的航空分部。他以到中国大学做演讲展示为幌子，邀请为这些公司工作的专家到中国旅行，并为他们支付旅费和津贴。司法部官员称，这其实是窃取商业秘密计划的一部分。

美国司法部助理部长戴默斯说：“这不是一起孤立事件。这是以美国为代价发展中国的整体经济政策的一部分。我们不能容忍一个国家窃取我们的火力和智慧成果。我们不能容忍一个不劳而获的国家。”

徐延军将在辛辛那提的联邦法院接受审判，他被控四项罪名，包括串谋和企图从事间谍活动以及窃取商业秘密。如果罪名成立，他可能面临最多25年的监禁和经济处罚。

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