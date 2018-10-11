马国政府或征富人税等新税缓解国债

（早报讯）基于债台高筑，马来西亚政府正考虑征收富人税，并研究恢复遗产税和征收新的资产盈利税（Capital Gains Tax）缓解国债，也避免增加升斗小民的负担。

《星洲日报》报道，政府通过设立一个税务改革委员会，研究如何在不增加人民负担的情况下，扩大和多元化现有的税务机制。

据消息人士透露，政府也在研究征收汽水税（soda tax）或糖税，除了有助政府增加收入，也能提倡健康生活。

消息也指，政府也考虑征收碳排放税（Carbon Tax），向污染环境的工厂业者征收碳税。目前，新加坡计划课征每吨5元碳排放税。

税务专家孔令龙受访时说，他认为有几种税务是政府有空间可以向人民征收的，就包括遗产税、印花税、资产盈利税、汽水税和向电子商务包括电召车服务征税。

马来西亚是于1991年11月1日起取消遗产税，在这之前，价值200万至400万令吉的房地遗产需抽税5%。超过这数额则抽税10%。

孔令龙表示，资产盈利税在发达外国很常见，如英国，在这个税制下，例如卖古董、墨宝、邮票可能也要征税，当然会设有门槛和税率，这个税务也可以防范逃税，因为有很多人不以企业名义买卖这些物品，而是以个人名义买卖，过后每5年卖一件，不用给税。这个税务可行性相当高。

他说，马来西亚房地产的印花税相当低，首10万令吉只有1%、第2个40万令吉2%、首50万令吉3%。比香港和新加坡都低，新加坡对外国人购买房地产的印花税很高达18%。而香港人在香港购买第一套房屋的印花税也相当低，第二套就很高，因为认为第二套是用以投资，这些税务都让政府有空间弥补失去的收入。

不过内阁消息透露，内阁周三并无讨论到征收新税务课题。政府仍在研究阶段，一旦有了决定，预料将在11月2日提呈的2019年财政预算案时，提出有关新征税务建议。

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