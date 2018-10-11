（早报讯）据韩国国际广播电台（KBS）报道，韩国迎来今年秋天最冷天气，江原道雪岳山首次结冰。

据报道，韩国气象厅11日介绍说，当天，雪岳山最低气温为零下4.1摄氏度，为韩国全国最低。环境部下属国立公园管理工团表示，当地时间11日凌晨3时许，雪岳山国立公园中青避难所今秋以来首次结冰。江原道山区气温此前已下降至零下，但发布结冰消息为入秋以来的首次。

报道称，首尔最低气温下降到6.1摄氏度、光州8.8摄氏度、仁川9.1摄氏度、大邱9.8摄氏度、釜山10.6摄氏度、济州15.4摄氏度。

早报订户新闻，更多精彩等着您！