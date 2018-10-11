卡迪贾辛指数名统治者阻马哈迪再任相

（早报讯）随着马来西亚副首相旺阿兹莎日前揭露，在509大选成绩公布后，国家元首苏丹莫哈末五世曾献议她出任首相职事件，再引起政界关注，资深报人卡迪贾辛更语出惊人，周四直指数名统治者发起抗议马哈迪再次出任首相的行动。

卡迪贾辛曾担任新海峡时报集团总编辑。他说，众所周知，数名苏丹以明示或暗示的方式，试图阻止马哈迪重返政坛。他赞赏旺阿兹莎当时拒绝了国家元首的献议。“在哪个关键时刻说过的每一句话和肢体语言都必须正式记录下来，作为当下政府的指引，以及下一代的标志。”

卡迪贾辛是首相办公厅媒体及通讯顾问，他强调本身以博客身份贴文，和首相助理身份无关。他说，他支持旺阿兹莎重提当时所发生的事情，并说“这也说明和确认了民众在5月9日和10日晚的猜测。”

马哈迪再次出任首相的宣誓仪式，因为一度被延迟，引起众多揣测，以致国家王宫发文告否认蓄意拖延马哈迪宣誓为第七任首相的说法。

他虽然没有详细说明细节，不过则提到吉兰丹王宫在大选三个月前，撤回赐予马哈迪的DK（王室勋章）。他指撤回勋章被视为吉兰丹王室拒绝了马哈迪。

他说，众所周知，马哈迪是希盟的候任首相。第14届全国大选而言，已预先同意且公开，下任首相不会是人民公正党领袖，反之是希盟总主席马哈迪。所以，人民和全世界都知道首相人选是马哈迪，而不是其他人。

马哈迪带领希盟于第14届全国大选击败执政了60年的国阵，在93岁高龄下，于5月10日宣誓就任首相。马哈迪首个从1981年至2003年的首相任期中，曾撤销统治者享有的免控权，设立统治者特别法庭。

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