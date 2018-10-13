德拉吉：全球主要风险是利率突然跳升

（早报讯）欧洲中央银行行长德拉吉指出，全球经济面临的主要威胁是因金融不稳定、通胀出乎意外或地缘政治所引发的利率跳升。

他在印度尼西亚峇厘岛告诉记者：“很明显，我们应该关注的主要风险是资产出现剧烈的重新定价，或利率大幅、突然地上升。”各国财政部长和央行行长在峇厘岛参加了国际货币基金组织（IMF）的年会。

彭博社报道，两年多以来，IMF首次下调了对全球经济增长的预估。这主要是由于贸易战威胁带来的影响正在蔓延，各国央行又正从金融危机后的宽松政策中逐步退出，市场对于全球应对这些挑战的能力感到担忧。上周国际市场大跌。

德拉吉在谈及他在IMF会议上与代表们的谈话时表示，银行“基本上”比过去强大得多，但影子银行需要更加密切的监控，并且需要加强宏观审慎工具以保障金融稳定。

通胀快于预期的风险是“其中一个问题，特别是在美国，”他并补充说欧洲利率飙升的可能性仍然很低。

最大的地缘政治风险是贸易保护主义，其“关注程度”在过去六个月中恶化。德拉吉指出，最近美国、墨西哥和加拿大之间签署了一项新的自由贸易协定，这是“积极的”，但中美之间的争端是否会升级还有待观察。

德拉吉还将中央银行独立性面临的攻击列为地缘政治风险。在出现美国总统特朗普对美联储的一系列批评，和土耳其总统埃尔多安反对加息的尴尬局面后，德拉吉发表了上述观点。

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