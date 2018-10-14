1945年葡萄酒55万美元拍卖破纪录

一瓶葡萄酒以天价55万8000美元成交！

据中央社报道，这瓶1945年份的罗曼尼·康帝（Romanee Conti）葡萄酒昨天（13日）在美国纽约的苏富比拍卖会，以55万8000美元（约76万9000新元）落槌，创下最高纪录。

这笔高额成交价包含税金和佣金，比苏富比预估最高售价3万2000美元的17倍。

罗曼尼·康帝普遍被视为最好的勃艮第葡萄酒，该酒庄坐落在法国夜丘产区，占地不到两公顷。

以破天荒价格售出的那瓶是1945年生产的600瓶之一，生产时期就在葡萄树拔除重新种植前。

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