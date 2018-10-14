菲律宾当选人权理事会成员

（早报讯） 菲律宾当选联合国人权理事会成员，总统发言人表明菲政府尊重人权事宜上获承认。

中新社报道，新任命的菲律宾总统发言人帕内洛13日在一份声明中说，菲律宾当选联合国人权理事会47个成员之一，证明联合国承认菲律宾政府尊重人权、不会容忍当权者滥用职权。

菲新社报道，第73届联合国大会12日举行全会，选举出18个联合国人权理事会新成员，以接替将于今年底结束任期的成员。192个参与投票的联合国成员中有165票赞成菲律宾赢得这个席位。新成员将于2019年1月1日就任。

帕内洛对联合国人权理事会以及支持菲律宾申请席位的成员表示感谢和赞许。“他们认为，菲律宾杜特尔特政府倡导的人权价值观是对菲律宾人民需求和愿望的真正回应，是希望人民过上更好、更有尊严的生活。”

帕内洛表示，菲律宾获得联合国人权委员会的席位，驳斥了对菲禁毒战争持有批评意见的人。他指出，这场战争的目的是清除街头的毒品贩子，让菲律宾人感到更安全。

联合国人权理事会共设47个席位，其中亚太地区和非洲地区各占13席，拉美及加勒比地区占8席，东欧地区占6席，西欧及其他地区占7席。联大每年改选约三分之一人权理事会成员，成员任期3年，可连任一次。

联合国人权理事会成员由联合国大会成员通过不记名投票选出，候选国需获得半数以上选票才可当选。

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