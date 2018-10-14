特朗普：防长马蒂斯“可能”离开

（早报讯） 美国总统特朗普表示，国防部长马蒂斯“可能”离开。

法新社报道，特朗普星期日接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时说，马蒂斯“可能”离开，并称他在“某种程度上是民主党人”。

被问及是否希望马蒂斯离开时，特朗普说，“可能（要离开的）就是他。如果你想知道真相，我认为他是民主党人。马蒂斯将军是一个好人。我们相处得很好。他可能会离开。我的意思是，在某些时候，每个人都会离开。”

特朗普还说，他两天前与马蒂斯共进午餐，马蒂斯并没有告诉他他要离开。

特朗普表示他正在改变现状，且指他有资格那么做。“我现在有让一些人准备待命，这将是非常了不起的。他们将进入政府，他们将是惊人的。”

特朗普说：“我认为我们有一个伟大的内阁。有些人令我不满意。有些人让我不开心。但也有其他人让我非常满意。”

马蒂斯曾在上月18日否认自己将离职的传闻，怒斥相关报道为“假新闻”。外界猜测他将在今年11月中期选举结束后改组内阁，马蒂斯被认为是可能离职的政府高官之一。

本月早些时候，美国《华盛顿邮报》副主编伍德沃德揭露白宫内幕的新书《恐惧：白宫中的特朗普》上市，提及特朗普与马蒂斯关系出现裂痕，并指马蒂斯曾对手下贬损特朗普，质疑他的判断力和理解力。

早报订户新闻，更多精彩等着您！