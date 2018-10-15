马哈迪：中国游客签证费将调降

（早报讯）马来西亚首相马哈迪说，政府将改善发放予中国游客观光签证的程序，同时也会决定下调有关签证的费用。

《南洋商报》报道，马哈迪周一在国会下议院答复柔佛亚依淡区国会议员魏家祥的提问时说：“游客的确需要支付签证费用等。这些程序在中国完成，当中有一些缺点需要改善。“我们将决定有关付费不会太高，也会决定发放签证的手续将更快速进行。”

魏家祥是在附加问题环节上，追问政府如何改善中国游客对访马观光签证的负面印象。

针对吉隆坡武吉免登区国会议员方贵伦提问中国游客人数减少的问题，马哈迪说，来马观光的中国游客人数的确减少，但此情况并非仅限于马来西亚，其他国家也同样面对有关问题。

他说，在中国十一国庆长假中，中国游客除了到国外旅游，同时也会前往国内的旅游胜地度假。“有鉴于此，在10月1日至7日之间，（访马游客）人数减少了，但我们有信心来自中国的游客将如往常般的增加。”

“某一国家的游客人数在一些时候会增加，有时则会减少，我们将鉴定原因并解决有关问题，以便有更多中国游客前来马来西亚。”

据报道，中国十一国庆黄金周，马来西亚吸引不到中国游客前来观光，估计前来的中国游客比去年锐减了30%至35%。前首相纳吉也炮轰希盟政府选前挑起政治戏码，导致国家经济出现负面影响。

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