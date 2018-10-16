CNN：沙特将认失踪记者卡舒吉已遇害

（早报讯）美国有线电视新闻网络（CNN）引述消息人士报道，沙特阿拉伯将发表报告承认《华盛顿邮报》记者兼专栏作家卡舒吉已被杀，原因是审问过程出了问题。

其中一名消息人士透露，该份报告很可能指出有关行动是在没有获准和不透明情况下执行，涉案者将承担责任。另一名消息人士则说，报告还在最后拟定中，当中也可能有变数。

土耳其警方周一（15日）进入沙特阿拉伯驻伊斯坦布尔的领事馆，与沙特联合调查卡舒吉进入领事馆后失踪事件。调查团队乘坐没有车牌的警车抵达现场；进入领事馆前，亦拒绝向在场守候多日的传媒透露风声。

美国总统特朗普15日则说，他已派国务卿蓬佩奥访问沙特阿拉伯，处理卡舒吉“失踪”事件，沙特国王也向他否认与该事件有关联。

特朗普当天早上在白宫对媒体记者表示，他已令蓬佩奥即刻启程。此外，他早前与沙特国王萨勒曼通过电话，对方表示对记者“失踪”事件毫不知情。

卡舒吉现年59岁，为美国《华盛顿邮报》等多家媒体供稿。近年来，卡舒吉对沙特政府的内外政策持不同看法，逐渐与沙特政府对立。

据报道，卡舒吉10月2日前往沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆，办理与结婚相关手续。他的土耳其未婚妻说，卡舒吉进入领事馆后“再没有出来”。

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