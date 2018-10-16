默克尔回应执政党地方选举失利：将努力挽回选民信任

（早报讯）对于两大执政伙伴基社盟和社民党日前在地方选举中双双遭遇历史性败绩，德国总理默克尔15日表示，选民信任的流失是造成选举失利的原因。她强调，将全力以赴确保赢得更多选民信任。

中新社报道，德国南部巴伐利亚州14日举行了州议会选举。在15日公布的官方初步计票结果中，作为默克尔领导的基民盟在该州长期单独执政的姐妹党——基社盟仅获得37.2%选票，较上届选举下降10.4个百分点。

同为本届默克尔大联盟政府执政党之一的社民党得票率为9.7%，下降10.9个百分点。两党均创下上世纪中叶以来在该州选举中的最差纪录。

默克尔15日在柏林出席活动时表示，即便当前德国的经济和就业数据亮眼，但并不足以说服人们，“如果说还缺少了一件同样重要的事物，那就是对政治人物的信任”。

从2017年9月举行大选到正式组阁，本届德国联邦政府耗时近6个月方才投入运转，默克尔表示，旷日持久的组阁以及此后大联盟政府的工作导致了“信任大量流失”。

默克尔强调，巴伐利亚地方选举带给她的教训是，作为德国总理必须更好地致力于确保赢得选民信任，同时确保“我们的工作成果为人所知”。默克尔说，自己将为此全力以赴。

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