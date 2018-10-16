美国政府2018财年财政赤字近8000亿美元

（早报讯）美国财政部与白宫行政管理和预算局15日联合发布的数据显示，美国联邦政府2018财年财政赤字达到7790亿美元（约1.070万亿新元），比上一财年增长17%。

中新社报道，数据显示，美国联邦政府2018财年（2017年10月1日至2018年9月30日）的财政赤字占国内生产（GDP）总值的3.9%，这一数字比上一财年增长0.4%，并且已是连续第三年增长。美国联邦政府2018财年的财政收入为3.329万亿美元，财政支出达到4.108万亿美元。

美国财政部部长姆努钦和白宫行政管理和预算局局长马尔瓦尼当天在一份联合声明中表示，特朗普政府的经济政策有效提振美国经济，让美国人的收入稳步增加，就业市场状态持续改善。特朗普政府将持续与国会进行合作，减少财政赤字作为未来的工作重点。

美国舆论普遍认为，去年通过的减税法案是导致财政收入在2018财年仅现小幅增长的主要原因；与此同时，军费开支、社会福利以及医疗保险等方面的财政支出明显增加。

7790亿美元的财政赤字也创下自2012财年以来的新高。美国联邦政府的财政赤字曾在2009财年达到创纪录的1.4万亿美元，约相当于GDP的10%。

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