(早报讯)澳大利亚右翼单一民族党魁汉森周一(15日)在参议院提出要求承认“生为白人OK”动议,声称对抗反白人种族主义的崛起。提案最终以些微落差被否决,但因有执政自由党议员支持有关提案而惹来批评。

香港东网报道,汉森提出的动议最终以31票反对、28票赞成,未能在国会通过,但投赞成票的不乏内阁官员。

周二有报道指,司法部长波特曾下达指示,要求自由党参议员支持汉森的动议。波特之后在推特发文回应称,政府谴责任何形式的种族歧视。

“生为白人OK”(it's OK to be white)这句话被指与白人至上主义组织有关,用以反击非白人群体对种族主义的主张。不少舆论批评波特的做法,并要求他就此事下台。

波特周二发声明,对于其办公室指示参议员支持该动议,他声称并不知情,又指其办公室将该动议理解为反对种族歧视。金融部长科尔曼也尝试为他解围,指自由党参议员投赞成票是“行政失误”,对此表示遗憾。单一民族党迅即批评政府的反应,认为如果是“生为黑人OK”动议,所有人都会支持。

早报订户新闻,更多精彩等着您!