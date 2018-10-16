柔州大臣：马哈迪有意重启马新弯桥

（早报讯）继第三国产车计划之后，再有首相马哈迪昔日的计划找到新生机，而这次是马新弯桥计划。柔佛州务大臣奥斯曼今天披露，州政府将配合联邦政府重启弯桥计划。

当今大马新闻网报道，奥斯曼今午在国会走廊接受媒体访问时表示，他上个月会晤马哈迪时，两人有讨论柔佛的各项发展计划，其中包括马新第三大桥及弯桥计划。

他说：“或许弯桥计划将会继续。这个大桥会建在新柔长堤（处）……我们不会触动隶属新加坡的领土。我们要地不佬海峡畅通。这是马哈迪意愿，以前他叫（前首相）阿都拉（建），他不要建，（前首相）纳吉也不要建。现在他成为首相，而上个月会见依斯干达特区发展局（IDRA）跟我们商谈。”

奥斯曼补充，当时马哈迪还询问，柔佛是否需要这座大桥。“我说，这视乎你的意愿，这是你的想法。你若要（它）继续，我就会跟随，它有很多好处。

他说：“就如马哈迪所言，前两任首相对马哈迪工程感到不满，才搁置这座大桥。而马哈迪说，如果要兴建，不成问题，因为这不打击新加坡地位。我们没有破坏（新柔长堤）的新加坡地段。”

他续称，柔佛州政府全力支持弯桥计划，因为利多于弊。“我们要地不佬海峡顺畅，现在海峡受到污染，因为水道不流畅，（建弯桥后）船可以川行，而新山市容也可美化。”

奥斯曼披露，10月27日及28日将与经济部长阿兹敏拜访新加坡政府，届时将讨论马新弯桥、第三大桥、水供、投资等课题。

但他坦承，弯桥计划没法解决塞车问题，而马新第三大桥及新柔地铁才能解决此事。

他点出，短期而言，柔佛政府计划获取联邦财政部拨款以扩大马新长堤，以打造行人道。

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