土总统：沙特驻土领事馆或被粉刷过

（早报讯）土耳其总统埃尔多安周二（16日）表示，对沙特阿拉伯驻伊斯坦布尔领事馆的搜查工作将继续，并指调查正朝有毒物质等方向进行。土耳其警方也将搜查沙特领事的住所。

埃尔多安当天在国会向记者发表讲话时，指沙特领事馆很可能重新粉刷过。他说：“调查人员正进行多方面调查，包括有毒物质以及被油漆去除掉的物质。”

据悉，土耳其调查人员从沙特领事馆带走的证据包括土壤样本。

与此同时，联合国人权事务高级专员巴切莱特呼吁沙特和土耳其公布所有调查结果，并要求取消沙特领事馆及领事馆人员享有的豁免权。

早报订户新闻，更多精彩等着您！