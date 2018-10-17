日本秋祭 安倍不会到靖国神社参拜

（早报讯）本月17至20日，靖国神社举行秋季例行大祭，日本共同社报道，首相安倍晋三与副首相兼财务相麻生太郎、外相河野太郎预计不会前往参拜。

16日，第四届安倍改组内阁的其他阁僚就例行大祭的参拜称“将作恰当判断”，不表明态度的回答引人注目。据分析，安倍下周即将访华，此举或意在避免刺激中国。

安倍16日至20日出访欧洲的日程也与此重合，本次例行大祭或与以往一样，将供奉名为“真榊”的供品。关于春秋两季例行大祭与8月终战纪念日的参拜，自去年4月时任总务相的高市早苗后未有阁僚前往。对于参拜合祀远东国际军事法庭审判（东京审判）甲级战犯的靖国神社，中韩两国一直表示抗议。

内阁秘书长菅义伟在记者会上就安倍在例行大祭期间参拜靖国神社表示：“首相将做出恰当判断。我将与首相保持一致。”麻生称“并没有（参拜的计划）”。河野去年8月就任外相后没有进行参拜。

首次入阁的总务相石田真敏回应称：“过去曾以个人名义参拜，但这次就不去了”。地方创生担当相片山皋月也表示这次将不会参拜。法相山下贵司和文部科学相柴山昌彦等人仅表示 “将做恰当判断”。防卫相岩屋毅和冲绳北方担当相宫腰光宽已表示不会参拜。

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