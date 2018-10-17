白宫通知国会 政府将启动与日欧英双边贸易谈判

（早报讯）美国贸易代表办公室(USTR)周二告诉国会，它有意分别与欧洲联盟、英国和日本展开双边贸易协定的谈判。按美国现有规定，上述谈判最快将在明年1月中展开。

按照快速贸易谈判授权(fast-track)规定，美国政府必须在通知国会90天后，才能开始与欧盟、日本和英国的磋商。

路透社引述美国贸易代表莱特希泽的声明称:“我们将继续与日本、欧盟和英国商谈贸易协议，以扩大美国的贸易和投资……我们致力于及时完成这些磋商，为美国的工人，农户、牧场主和商业人士取得实质性结果。”

就在莱特希则致信国会的几周前，美国与墨西哥和加拿大就修订北美自由贸易协定(NAFTA)达成了协议，目前美国正面临与中国的持续贸易摩擦。

信件称，美国政府计划与欧盟和日本“解决关税和非关税壁垒问题，并实现更加公平和平衡的贸易”。

信件还称，日本“对于美国的商品出口商来说，是一个重要但仍然经常表现不佳的市场”。该信指出，美国对日本的商品贸易逆差达690亿美元（950.20亿新元），其中大部分是在汽车行业。

关于欧盟的信件指出，欧盟与美国每年的双边贸易额为1.1万亿美元，是世界上“最庞大和最复杂的”经济关系，并称美国对欧盟的商品贸易逆差有1,514亿美元。

美国政府在给国会的关于英国的信件中指出，计划在英国明年3月29日退出欧盟后“尽快”启动贸易谈判。

上周美国参议员们表示，莱特希泽告诉他们，政府计划很快启动与菲律宾的贸易谈判，但USTR周二并未通知国会正式启动谈判的计划。

莱特希泽的发言人未对政府目前为何并未继续推进该计划置评。

早报订户新闻，更多精彩等着您！